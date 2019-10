Iz Mostara avionom samo u Hrvatsku

Za Stuttgart i Dusseldorf iz Mostara će se ponovo letjeti tek na proljeće naredne godine. Dotad, mostarski aerodrom raspolaže samo jednom linijom, onom prema Zagrebu.

Iz aerodroma tvrde da je kapacitet letova bio popunjen u procentu od 95 posto i da je siguran povratak Eurowingsa u aprilu u Hercegovinu.

Danas mostarski aerodrom prazan, na telefone se niko ne javlja, a u sekciji za letove na web stranici nije ponuđen niti jedan let.

U turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona sabiru utiske o sezoni Eurowingsa u Mostaru.

“Eurowings je dovezao i odvezao oko 20.000 putnika iz Mostara, naravno da se osjeti, nije to neki veliki broj, ali oni kažu da su bile popunjene linije”, kaže Andrija Krešić, direktor Turističke zajednice

“Zasada ovo funkcionira, prošle godine je počelo u samoj sezoni, i to je dobro. Moram reći – nažalost što to ne funkcionira čitavu godinu, jer ima gostiju koji žele da čitavu godinu, van sezone posjete ove naše krajeve, Međugorje ili Mostar, uglavnom”, dodaje on.

Inače, turistička sezona u ovom dijelu Hercegovine bila je gotovo identična prethodnoj. Juni ostaje zabilježen kao slabije posjećen, ali august popravlja prosjek sa povećanim prilivom turista. Mostar danas. Veliki broj turista, najviše iz zemalja Azije. Lukas i Andrea su biciklom stigli iz Irske.

“Lijepo je, sviđa mi se most, dosta je sunčano. Ja sam vegetarijanka, nadam se da ću naći nešto za sebe ovdje, i da, čisto je, sviđa mi se”, ističe Andrea, Irska.

Pojedini njemački turisti znaju da postoji aerodrom povezan sa njihovom zemljom. Ipak, u Mostar nisu stigli avionom.

“Iznenađeni smo ruševinama i posljedicama rata, ovdje je rat ipak završio prije skoro 30 godina, nismo ovo očekivali. Istovremeno je zanimljivo i šokantno. Ali generalno, lijepo je. Istraživali smo avioletove do Mostara, ali ipak smo stigli vlastitim autom ovdje”, otkriva Leo, Njemačka.

“Sviđa mi se najviše arhitektura ovdje i što je sve od kamena. Vjerovatno ću se ponovo vratiti”, kaže Christine, SAD.

Možda tom prilikom odluči doći avionom u Mostar, s obzirom na to da nekoliko svjetskih aviokompanija najavilo je letove iz Mostara.

“Imamo najave da će se letjeti u Skandinavske zemlje, u Rim, Italiju, pa u Španjolsku. Što je više linija, to je više gostiju, to je više turista, više promocije. Siguran sam da svi gosti koji dođu, da se vrate u svoje zemlje ne zadovoljni, nego sigurno zadovoljni i promovišu ove naše krajeve”, poručuju iz Turističke zajednice.

I bosanskohercegovačka aviokompanija FlyBosnia je najavila premještanje aviona na aerodrome u Mostar i Tuzlu, još nije poznato kad će doći do konkretne realizacije.

Prema svima najavama, od naredne godine, pored Njemačke i Hrvatske, iz Mostara bi se moglo i u Irsku, Italiju i Veliku Britaniju, piše “N1“.

Loading..

loading...

Facebook komentari