Za Nijemce je u zatvoru Ćatić, Šturm ne postoji

Već nekoliko mjeseci skoro da nema vijesti o sudbini Adnana Ćatića, bivšeg bokserskog prvaka svijeta, koji se trenutno nalazi u pritvoru u Kelnu, nakon što je uhapšen pod optužbama za utaju poreza,prenosi Avaz.

Rijetki su oni koji ga se prisjete, a ovih je dana „German Fight News“ (GFN) posvetio pažnju nekadašnjem prvaku.

Miljenik mase

Kako kažu, kao Feliks Šturm (Felix Sturm) bio je miljenik mase i medija, skoro cijelo desetljeće predstavljao Njemačku u ringu na najbolji mogući način, a sada kada je na ivici, on je Adnan Ćatić, bivši prvak bosanskog porijekla.

U zanimljivom osvrtu na ono što je bio i što danas jeste Ćatić, kažu da je to bilo kao udar oluje kada je sa 24 godine postao prvak svijeta, kada se u Las Vegasu kasnije suprotstavio Oskaru de la Hoji (Oscar de la Hoya)… Od Hamburga do Minhena bili su ponosni na boksera koji je iz Leverkuzena. Televizijske stanice utrkivale su se za njega, svi su željeli emitirati njegove borbe u najboljim sezonama, jer je još to bila oluja “Made in Germany”. Bio je dugo traženi magnet za gledaoce, koji je osigurao da se boks u ovoj državi ne svede samo na braću Kličko.

Ista osoba

– A sada? Isti čovjek, koji je svojevremeno punio sportske arene i mnogima pomogao da steknu bogatstvo, nalazi se u pritvoru. Nijemcima bi na pamet trebalo pasti da u pritvoru nije Adnan Ćatić, koji pod svojim rođenim imenom ne bi ni približno postao toliko popularan.

U zatvoru je onaj isti Feliks. Sada je nekad tako cijenjena njemačka zvijezda pali anđeo, koji ostaje isti čovjek u dobrim i lošim danima, onaj koji je mnogo učinio za njemački boks u najboljim godinama – i ništa ni manje ni više od toga – naglašava GFN.

Bez informacija

Nikakvih objava pravosudnih organa u Njemačkoj nije bilo od početka avgusta. Tada je odbijena ponuda da Ćatić bude pušten iz pritvora uz kauciji od milion eura.

Tu vijest je potvrdio njegov advokatski tim i poslije se ni oni nisu oglašavali.

Inače, bivši prvak svijeta u pritvoru je od početka aprila ove godine, kada je uhapšen na jednom sajmu u Njemačkoj.

