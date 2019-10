Nova akcijska ponuda u Sparkasse Bank – još niže kamatne stope!

Ova usluga Sparkasse Bank dd BiH, kao i sve ostale, nastala je kao rezultat detaljne analize zahtjeva klijenata ove Banke. Uz do sada najnižu kamatnu stopu, nenamjenski krediti Sparkasse Bank BiH nude korisnicima posebnu finansijsku sigurnost i pogodnosti, jer sredstva nemaju unaprijed definisanu namjeru, odnosno korisnik kredita može sredstva upotrijebiti za finansiranje potreba koje sam odredi.

Krediti se odobravaju bez hipoteke, uz rok otplate do 10 godina i iznos do 50.000 KM, što je trenutno maksimalan iznos kredita za nenamjensko trošenje na tržištu. Klijente očekuje i jedinstvena pogodnost – mogućnost apliciranja za iznos sredstava do 40.000 KM bez police osiguranja, stoji u saopštenju.

Ukoliko klijenti lična primanja prenesu u Sparkasse Bank ili zatvore obaveze u drugoj banci, krediti se odobravaju bez naknade za obradu.

Više informacija o navedenim akcijskim pogodnostima i uslovima proizvoda, zainteresovani mogu dobiti putem Info linije Sparkasse Bank 033 280 300, ili na službenoj stranice Banke: https://www.sparkasse.ba/bs/stanovnistvo.

