Vlasti u Srebrenici “golfom” omalovažavaju Bošnjake: Izgradnja kuće političko pitanje!?

Najnoviji primjer je onaj vezan za Bošnjaka koji je uredno kupio plac pored osnovne škole. I kada je počeo da gradi, tamošnje vlasti su upotrijebile sva sredstva da ga sputaju u tome.

Durakovićev status objavljen na Facebooku, prenosimo u cjelosti:

“Da vam ispričam o pravu Bošnjaka-povratnika u entitet Republika Srpska. Naime, kupi Bošnjak, porodičan, ima suprugu i troje djece, plac pored Osnovne škole u Srebrenici. Uredno plati i dobije svu potrebnu dokumentaciju koja dokazuje da je zemlja sada njegova. Međutim, opštinskom načelniku i srpskim strankama koje vladaju Srebrenicom to se nije svidjelo i kreće ofanziva, inspekcije, policija i svi oni koji jesu, i nisu nadležni dolaze da Bošnjaku zabrane bilo kakvu gradnju, jer rekoše to je političko pitanje. Slučaj je bio čak i na kolegiju Skupštine opštine Srebrenica. No, da priča bude još dramatičnija, uporedo sa institucionalnom represijom dolazi i ona “komšijska”, dovezao komšija, Srbin, golfa i parkirao u sred legalnog gradilišta, a sve u cilju zajedničkog institucionalnog i nacionalnog instruiranog pokušaja da se Bošnjaku onemogući opstanak ovdje. Otužna je i činjenica da neki Bošnjaci ovaj slučaj ne vide kao narušavanje ljudskog prava Bošnjaku, nego pitanja koja jadnici postavljaju su, otkud mu pare da kupi plac, otkud mu pare da gradi? E, moji Bošnjaci, reći ću vam istinu, ja sam sa ovim Bošnjakom imao lični konflikt, nismo pričali dugo, ali kada biram između individualne sujete, i kolektivnog prava Bošnjaka-povratnika, ja biram pravo svih nas koji ovdje živimo. I nisam slučajno jednom napisao: ..I evo nas, podjeljeni mjerimo ko je veći a ko manji Bošnjak, ko je veći a ko manji patriota, ko više a ko manje brani mezarja naših šehida. I tako dok se mi međusobom mjerimo, oni su već razmjerili parcele naših imanja, prebrojali našu djecu, obilježili našu stoku, broje naše korake i računaju kojom brzinom će ih skratiti da ih više i ne bude u čaršiji našoj. Biraju ko je među nama gluplji, pohlepniji, zaduženiji, poslušniji. Uzimaju takve za saradnike i sa njima mlate ko sa dvorskim ludama, šaljući ih po zadacima i nama da nas prate, ucjenjuju, mjere i zavađaju dublje i bespovratno. Ko je sljedeći…”, napisao je na Facebooku bivši načelnik Srebrenice, piše “Hayat“.

