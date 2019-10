Ljeto usred oktobra trajat će još i oborit će istorijske rekorde, ali stiže promjena

Ljeto usred oktobra- tim bi se riječima moglo opisati vrijeme koje nas prati posljednjih dana. A prema prognozama meteorologa, ne samo da će se iznadprosječno toplo vrijeme nastaviti, već se očekuje i rušenje istorijskih rekorda.

“Sigurno je da će razdoblje od 12. do 26. oktobra biti među najtoplijima u historiji mjerenja u ovom dijelu jeseni. Ponegdje vrlo vjerovatno čak i najtoplije”, najavljuje hrvatski meteorolog Zoran Vakula.

U BIH I DALJE TOPLO

Prognoze za nastavak ove sedmice upućuju na novi rekord, i po dugotrajnosti toplog razdoblja, i po intenzitetu iznadprosječno visoke temperature.

U četvrtak se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Dio prijepodneva lokalno po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 28 stupnjeva.

Petak – u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva lokalno po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 stupnjeva.

Subota – u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26, na jugu do 28 stupnjeva.

DUGOROČNA PROGNOZA

Sudeći prema dugoročnim prognozama, iznadprosječno visoke temperature pratit će nas sve do kraja ove semice. A onda stiže promjena vremena.

Naime, u ponedjeljak nam stiže promjena vremena koja će, ponajprije donijeti kišu i pad temperature. Tako se u ponedjeljak očekuju temperature između 10 i 15 Celzijusa,piše Fokus

