Blokirano preko milijardu i pol maraka zbog nerada parlamentaraca

Novi modificirani Ugovor o slobodnoj trgovini sa Turskom osigurao je bescarinsku kvotu za izvoz hrane životinjskog porijekla, prije svega goveđeg, te mesa ovaca i piletine, ali i poluproizvoda kao što je kaurma. Ugovorom je zagarantiran izvoz 15.000 tona mesa, što je čak četiri puta više u odnosu na kvotu koju ima Srbija. Zbog nerada Parlamentrane skupštine Ugovor nije mogao biti raticifiran i time postati operativan.

No to je tek manji segment onoga što BiH gubi. Primjer Koridora VC najočitiji, ratifikacija sporazuma koji se odnosi na obilaznicu Doboj, podionice Nemila – Donja Gračanica.

U ladicama članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine stoji 11 sporazuma i inicijativa čija vrijednost iznosi blizu 400 miliona maraka. S druge strane zbog nerada Parlamentarne skupštini BiH blokirano je pedesetak finansijskih sporazuma “teških” preko milijardu i pol maraka. Osim koridora VC tu su i sprazumi o državnom projektu stambenog zbrinjavanja, na čekanju projni projekti poboljšanja energetske efikasnosti, skupljanja otpadnih voda u Gradišci i Zenici.

A Parlament će vjerovatno preuzeti neslavnu titulu prethodnog saziva koji je do tada ocjenjen kao najnefikasniji do sada. Podsjetimo od 2006. do 2010. godine Parlamentrana skupština BiH usvojila 170 zakona, naredni saziv 85, prethodni 58 usvojenih zakona. Posljednjih devet mjeseci niti jedan zakon, dok plate redovno stižu na račune.

To je tek dio priče, jer se probemi na državnom nivou reflektiraju i na entitetske parlamete i implementaciju projekata, i u konačnici svakodnevni život građana, piše “N1“.

