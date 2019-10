Povezivanje Mostara s Bosnom: Uskoro realizacija zahtjevne dionice autoputa

Ministar saobraćaja i komunikacija Federacije BiH Denis Lasić ističe kako konačno dolazi do realizacije projekata oko kojih se radilo više godina.

“Očekujemo realizaciju planova koji su strateški važni. Trenutno izvodimo pripremne i glavne radove na izgradnji autoceste u dužini od 18,3 kilometra na području Hercegovine, na dionicama Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići. Očekuje se da će radovi biti završeni u ugovorenom roku”, rekao je Lasić za Večernjak, saopćeno je iz njegovog ministarstva.

Eksproprijacija za ovu dionicu završena je i dobivena je građevinska dozvola. Iako je datum početka radova bio 3. augusta prošle godine, izvođač radova Hering iz Širokog Brijega uveden je na gradilište dvadesetak dana kasnije za dio lokacije koji se nalazi u općini Čapljina, a nešto malo kasnije i za dio trase koja se nalazi na području Grada Mostara.

Nakon uklanjanja površinskog sloja na većem dijelu trase izvođač je započeo s iskopavanjem na više položaja, uglavnom u visokim rezovima i izvođenju nasipa. Zajedno s radovima na uređenju, izvođač radova počeo je s radovima na objektima nadvožnjaka. Radovi se izvode neometano i u skladu s planovima izgradnje, navodi Lasić.

Prema ugovoru, radovi na ovoj dionici trebali bi biti gotovi za tri i po godine, odnosno okončani početkom 2022.

Zajedno s tom dionicom dugom 7,2 kilometra, započeli su i radovi na poddionici Počitelj – Zvirovići. Radi se o poddionici u dužini od 11,1 kilometra. Ova dionica nadovezuje se na već izgrađenu dionicu Međugorje – Bijača koja je jedino u funkciji na području Hercegovine.

Za ovu dionicu potpisani su ugovori za cestu bez mosta s China State Construction Engineering Corporation Ltd, vrijednosti ugovora 56,5 miliona eura, te sam most Počitelj koju je dobio konzorcij JV AzVirt L.L.C, Sinohydro Corporation Ltd. i PowerChina RoadBridge Group Co. Ltd., vrijednost ugovora 28,1 miliona eura. Trenutno se na mostu izvode pripremni radovi i uređuje se gradilište na ovoj dionici. Na pet dionica na području Mostara i sjeverno prema granici s Bosnom provode se pripreme.

“Trenutačno su u pripremi projekti izgradnje autoceste u dužini od 52,7 km na području Hercegovine na pet dionica, s nepovoljnim terenom i objektima, stoga je nužna potpora državnog nivoa vlasti”, naveo je Lasić. U pitanju su, prije svega, dionica tunela Prenj u dužini od 12 kilometara, zatim prema Mostaru sjever u dužini od 11,5 km te poddionica Mostar sjever – Mostar jug od 15,4 kilometra te dionica Mostar jug – Buna duga 8,6 kilometara te posljednja tunel Kvanj – Buna u dužini od 5,2 kilometra. Najbliže izgradnji su dionice na prilazu Mostaru prema Buni, odnosno tunelu Kvanj”, rekao je ministar.

Zajmove su osigurale EIB i EBRD. Poseban problem na dionici tunel Kvanj – Buna predstavlja proces deminiranja tla. Dosad je uspješno okončano 95 posto radova.

Najviše razmirica dosad je bilo kod izgradnje poddionice Mostar sjever – Mostar jug koja je duga 15,4 kilometra.

Na tom dijelu u toku su aktivnosti na osiguranju najpovoljnijeg izvora finansiranja za realizaciju ovog projekta. Završen je idejni projekt i u tijeku su dodatna istraživanja i bušenja tla za kompletiranje glavnog projekta. U pripremi je, također, projektni zadatak za izradu studije utjecaja na okoliš, navodi ministar Lasić.

Sam tunel Kvanj, u dužini od 8,6 kilometara, finansira se zajmom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). U tome dijelu završen je idejni projekt. U pripremi je projektni zadatak za izradu glavnog projekta. U toku je pribavljanje prethodnih saglasnosti za urbanističku suglasnost, a Grad Mostar provodi postupak eksproprijacije, piše “Klix“.

Loading..

loading...

Facebook komentari