Tužilaštvo u Zenici formiralo predmet protiv Slave Kukića: Problem sam jer kritikujem politike

Zeničko-dobojsko tužilaštvo predmet je formiralo nakon dostavljene informacije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona da je na UNZE izvršen inspekcijski nadzor kojim su utvrđene određene nepravilnosti vezano za angažman profesora Slave Kukića.

Naime, Kukić je na zeničkom univerzitetu bio angažovan kao gostujući profesor iz Mostara dok su taj angažman mogla obaviti dva profesora na UNZE. On je angažovan nakon smrti prof. dr. Željka Škuljevića, a imenovalo ga je Naučno-nastavničko vijeće i Senat UNZE.

Sporno u svemu tome je što prema određenim aktima UNZE prednost za angažman imaju već zaposleni UNZE-a. Međutim, profesorima Bernardu Harbašu i Faruku Koziću to je onemogućeno, ali sporan je i angažman Kukića koji je penzionisan.

U izjavi za “Klix” profesor Kukić je kazao kako je zastrašujuće da se politički okršaji vrše preki leđa ljudi koji s tim nemaju veze te da je na Univerzitetu u Zenici angažovan preko Ugovora o djelu.

“Ne mogu, prije svega, a da ne izrazim neizmjerno zgražanje nad političkim i medijskim linčom, kojemu sam izložen u socijalnom okruženju Univerziteta u Zenici, ali i još više nad ‘pravno-akademskom’ logistikom koja mu se pruža na samom Univerzitetu. Zastrašujuće je, još konkretnije, da se lokalni politički okršaji vode preko leđa ljudi koji s tim nemaju nikakve veze. U konkretnom slučaju, naime, ja sam na UNZE došao prije punih pet godina – ne obazirući se čak ni na sankcije kojima bi mogao biti izložen na Sveučilištu u Mostaru, na kojem sam tada bio u radnom odnosu. Usto, nisam došao temeljem vlastite zamolbe nego na zamolbu vodstva zeničkog univerziteta. Nisam ni danas tamo jer mi je specijalno do angažmana nego zbog toga što sam zamoljen da pomognem popuniti praznine u nastavnom kadru, posebice nakon smrti kolege Škuljevića. I bit ću kolegama na raspolaganju dok god budu smatrali da sam im od pomoći. Kad im ne budem potreban lijepo ćemo se razići i priča je završena. Nažalost, lokalnim političkim strukturama ne odgovara da je na univerzitetu čovjek koji javno kritizira političku filozofiju kojoj i sami pripadaju. I zato čine pritiske kako bi univerzitetske strukture prisilili da mi se zahvale”, izjavio je Kukić.

On je kazao da se lokalni mediji koriste za blaćenje koje je, prema njegovom mišljenju izvan zdrave pameti.

“Navodno je razlog činjenica da sam u mirovini, a lokalni profesori nemaju angažmana. To, međutim, nema nikakve veze. Jer, ja na Univerzitetu u Zenici nisam u radnom odnosu nego sam angažiran kao vanjski suradnik. Uostalom, u istom svojstvu su, i kao umirovljenici, angažirane još neke kolege pa zbog toga nitko ne diže galamu. Problem sam, dakle, isključivo ja. Usto, nisam ja problem lokalnim profesorima jer sam učinio sve da jedan od njih (Faruk Kozić), koji je izgubio izbor na sociologiji, dobije izbor na drugom kolegiju. No, on i nije razlog okršaja. Razlog je vezan za činjenicu da kao član povjerenstva za izbor nisam bio spreman potpisati izbor čovjeku koji za pet godina provedenih u zvanju docenta nije uspio napisati ni minimalnih pet znanstvenih članaka kako bi ga se biralo u više zvanje. A on je miljenik trenutačnog SDA ministra obrazovanja u ZDK. Bilo kako bilo, u ovu lokalnu priču se ne želim upetljavati ni na koji način jer je to ispod elementarne razine ljudskog dostojanstva. Radim sa studentima sa zadovoljstvom i radit ću dok im budem potreban. Kad ne budem, spakirati ću svoje stvari, pozdraviti se i otići.”

Dodao je da je na UNZE bio brana partijskim angažmanima zato što je bio član komisija koje su trebale “aminovati” te angažmane, što on nije htio.

“Iza mene je častan život i ne želim u ovakvim gadarijama ni na koji način sudjelovati. A to što me se dovodi u centar zbivanja zasluga je, ponavljam, lokalnoga SDA i njegova trenutačnog kantonalnog ministra obrazovanja kao operativca koji partijski zadatak treba i realizirati. No, ne mislim da je to najpametniji način da se Univerzitet zahvali čovjeku koji je rejtingu Univerziteta želio pomoći i činjenicom da u izvođenju nastave sudjeluje kao jedini akademik ANUBiH – a bilo bi doista gnusno da je, kao takav, prihvatio sudjelovati u prljavim poslovima kojima se atakira i na akademske uzuse i na sveučilišnu autonomiju”, dodao je Kukić.

Iz Kantonalnog tužilaštva ZDK su kazali da se u okviru navedenog predmeta poduzimaju se određene mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja činjenica i okolnosti povodom prijavljenih nezakonitosti.

