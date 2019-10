Topli oktobar se nastavlja, evo kakvo nas vrijeme očekuje do ponedjeljka

Nešto više oblaka očekuje se u sjevernim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 15, a najviša dnevna do 26 stupnjeva.

U petak malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 15, a najviša dnevna do 27 stupnjeva.

U subotu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 15, a najviša dnevna do 27 stupnjeva.,piše Slobodnabosna

U nedjelju sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 15, a najviša dnevna do 27 stupnjeva.

