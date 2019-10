EON smart box proglašen najboljim uređajem za korisnike na svijetu

Posebno je zadovoljstvo što ova nagrada stiže za prvi rođendan EON Smart Boxa i EON paketa kompanije i predstavlja zvaničnu potvrdu da smo postavili nove trendove koji su korisnicima ponudili drugačiji način gledanja televizije i vrhunsko TV iskustvo.

EON Smart Box uređaj može da ima svako, bilo gdje u Bosni i Hercegovini. EON Smart Box dostupan je uz EON pakete, bilo da ste na Telemach mreži ili van Telemach mreže, uz bilo koji internet.

Nakon samo godinu dana više od 300 hiljada domaćinstava u regionu izabralo je EON pakete zbog vrhunskog korisničkog iskustva i fenomenalne Giga mreže. Više od 200 hiljada domaćinstava koristi EON Smart Box, dok se EON aplikacija koristi na više od milion mobilnih uređaja i računara u regionu.

Zašto je revolucionarni EON Smart Box toliko tražen i ispred svih ostalih set-top box uređaja?

Zato što uz njega svaki TV postaje Smart TV. Daje mogućnost pretrage interneta, gledanja YouTube sadržaja, igranja igrica na bilo kojem televizoru. Uz vraćanje programa do čak 7 dana unazad i to na svim kanalima, omiljeni sadržaji nikad neće biti propušteni. Uz njega se dobija i Bluethooth daljinski upravljač koji možete da uperite bilo gdje i kanal, zvuk ili bilo koja komanda će biti prihvaćeni, a uz to ima i glasovnu pretragu. EON Smart Box omogućava i puštanje video sadržaja sa mobilnog uređaja na televizor. Donosi bogat Video klub sa preko 16.000 atraktivnih naslova, koje možete početi da gledate na jednom, a nastavite na bilo kojem drugom uređaju – smart TV-u, mobilnom telefonu, tabletu ili računaru.

Gledanje televizije uz neki od Telemach-ovih EON paketa omogućava praćenje više od 260 kanala od kojih je čak 66 u HD rezoluciji, uključujući i TV kanale sa najpopularnijim programom – Sport Klub (Premier league, Primera, Euroleague, NFL, Formula 1…), Nova BH (Zvezde Granda, Utakmice fudbalske reprezentacije BiH, Lud Zbunjen Normalan, Dnevnik Nove BH), N1, dok će vaši mališani uživati u najkvalitetnijem programu za djecu na Pikaboo, navode u saopštenju.

