Telemach organizuje veliku jesenju akciju: Total TV na dva televizora

Svi postojeći i novi korisnici Extra i Premium paketa će svoje omiljene TV kanale moći da gledaju po najpovoljnijim uslovima do sada, na dva televizora u kući, bilo gdje u Bosni i Hercegovini.

Uz ovu izvrsnu mogućnost, novi korisnici Total TV Extra paketa u prvih 6 mjeseci moći će pratiti sve kanale iz Total TV Premium paketa, BN paketa 12 mjeseci, a kanale iz paketa Pink i Cinestar Premiere HD moći će da gledaju do kraja ugovorne obaveze. Također novim korisnicima Total TV Start paketa prva 3 mjeseca dostupni su svi kanali iz Total TV Premium paketa, a korisnicima Total TV Premium paketa PINK paket do kraja ugovorne obaveze. Uz besplatnu montažu i servisiranje, sve to po cijeni od samo 10,90 KM mjesečno u prvih 12 mjeseci.

Postojeći korisnici Extra i Premium paketa, ovom akcijskom ponudom dobijaju mogućnost da, uz besplatnu montažu i servisiranje, također obezbijede dodatni resiver za još jedan TV prijemnik 12 mjeseci bez mjesečne rente.

Detaljne informacije o cjelokuopnoj akciji možete pogledati na Total TV web stranici.

Doživite novo iskustvo bogatog TV sadržaja uz nevjerovatne uslove koje je Telemach pripremio za svoje nove i postojeće korisnike, stoji u saopštenju.

Loading..

loading...

Facebook komentari