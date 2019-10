Kakvo nas vrijeme sutra očekuje

U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U drugoj polovini dana više oblačnosti se očekuje na zapadu, sjeveru i ponegdje u centralnim područjima, gdje mjestimično može pasti i malo kiše.

Puhat će vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 26 , na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjernu oblačnost. Tokom dana doći će do postepenog povećanja oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 25 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, javlja “Fena”.

