Zrak u BiH sve zagađeniji, kontrole slabije, a građani bolesniji

Tuzlanski kanton: Tuzla i Lukavac najzagađeniji

U tekstu Kvalitet zraka u Tuzlanskom kantonu: Najveći zagađivači prolaze nekažnjeno navodi se da Tuzla i Lukavac imaju možda i najlošiji kvalitet zraka u BiH, ali i šire. Egzaktnih podataka o emisija polutanata koji dolaze iz Termoelektrane Tuzla i lukavačkog GIKIL-a nema, dok je sve veći broj oboljelih od karcinoma i srčanih bolesti. Najzagađeniji grad poslije Tuzle, koja prema interaktivnoj mapi Svjetske zdravstvene organizacije ima najlošiji kvalitet zraka u BiH i Zapadnom Balkanu, na području Tuzlanskog kantona je Lukavac. Najveći zagađivači su velika industrijska postrojenja Global Ispat Koksna Industrija, Sisecam soda i Cementara Lukavac.

Zeničko-dobojski kanton: Na vrhu liste zagađivala ArcelorMittal

U tekstu Kvalitet zraka u ZDK: Poznato je ko zagađuje zrak, tlo i vodu, ali ne i koliko, “Žurnal” je pisao o tome da su Zeničanima do kraja ove godine obećani novi filteri koji iz pogona tamošnje željezare najviše zagađuju zrak – što je već peti obećani termin u posljednjih 6 godina. Kakanjci će pak uređaje za odsumporavanje u TE Kakanj dobiti i naboljem slučaju do kraja 2023 godine. Zeničko-dobojski kanton ima nekoliko velikih zagađivača zraka, tla i vode. Poizvođač čelika ArcelorMittal Zenica na vrhu je liste najvećih zagađivača zraka u BiH u periodu 2015-2017. godina. Područje Kaknja i posljedice rada tamošnje temoelektrane često su u drugom planu u odnosu na, primjera radi, Termoelektranu Tuzla. No, ako uporedimo podatke koje je zvanično objavila Elektroprivreda BiH kao njen vlasnik, evidentno je da u nekim segmetima TE Kakanj emituje više štetnih materija nego tuzlanska.

Kanton Sarajevo: Manjak inspektora na terenu

U dva nastavka teksta o zagađenju zraka u Kantonu Sarajevo “Žurnal” je pisao o stepenu zagađenja, odnoso vlade, ali i tome da se velike sume novca izdvajaju za izradu studija i analiza, čiji se ciljevi ne ispunjavaju (Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo: Milioni za studije, samo dva inspektora na terenu). Bosna i Hercegovina ima najviše pragove uzbune u Evropi kada je riječ o zagađenju zraka. Tako se u Sarajevu može proglasiti vanredno stanje tek kada nivo čestica PM10 u zraku bude veći od 300.

