“Što je danas lijep i sunčan dan…”

U ostalim područjima biće pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren vjetar, uglavnom, istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu zemlje od 10 do 16, a dnevna od 17 do 22, na jugu od 21 do 26 stepeni.

U Sarajevu će jutro biti pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna oko 20 stepeni, prenosi “Fena”.

Bioprognoza: Većina populacije boljeg raspoloženja

Uz povoljne biometeorološke prilike, više sunca i stabilnije vrijeme, većina populacije biće boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici neće imati izraženijih tegoba.

Tokom prijepodneva, u centralnim i istočnim područjima zemlje, usljed povećane naoblake i mjestimično dužeg zadržavanja magle, kod osjetljivijih osoba moguće su slabije poteškoće.

Poslijepodne, ugodnije će biti u cijeloj BiH, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

