“Najveći neprijatelji djece su njihovi preambiciozni roditelji”

Bez izostanaka

Ako ga je otac i silom uspio dovesti do škole, on je bježao kroz prozor. I samo igrao fudbal, sve do hladnih oktobarskih dana i kiša. Jednog dana učitelj Branko Savić pozvao ga je u učionicu da se ugrije.

– Ja sam ušao, ali u klupu nisam htio, nego samo pored peći. Učitelj Branko čitao je priče, pitao je ko bi znao prepričati, nije se javio niko. Ja sam se odvažio, prepričao priče i učitelj me nagradio velikom peticom. Tako sam ostao u školi, nikada nisam imao izostanaka, ali prvo tromjesečje sam ostao neocijenjen. Zato su na kraju prvog polugodišta bile sve petice – prisjeća se Ešref Hadžirić.

Otad sa školom više nije imao problema. Završio je osnovnu, srednju školu, Pedagoški fakultet. U godinama nakon rata iz Višegrada došao je u Maglaj i zaposlio se u Prvoj osnovnoj školi, a do tada je radio u Srebrenici, Žepi, Višegradu, Sarajevu i Zavidovićima.

– Dužnost prosvjetnog radnika je da u djeci usadi ljubav prema školi. Dijete treba da se probudi sretno što će taj dan u školu. Tu je uspjeh prosvjetnog radnika, ali, nažalost, danas je toga malo – rekao nam je sa sjetom.

Odlikaša prije svih odgajaju roditelji pozitivnim pričama o školi i nastavnicima. A danas su oni koji obrazuju često na meti verbalnih napada roditelja.

Hoće petice

– Jedan poznati pedagog je rekao da su najveći neprijatelji djeteta njegovi preambiciozni roditelji. Hoće samo petice, iako dijete to počesto ne može postići, samo ih to zanima, a ne znanje koje dijete treba da stekne – naglašava Hadžirić.

Čeka ga miran život

– Kad sam bio mlađi, maštao sam kako ću otići u penziju, a sada razmišljam kako ne otići. To je problem. Treba se naviknuti na miran život, a sigurno je da će mi nakon 40 godina nedostajati učenici i učionica – ističe Hadžirić.

Do narednog avgusta i dalje će djecu učiti o osnovama hemije.

Priznanja u Srebreniku

Povodom 5. oktobra, Svjetskog dana učitelja, gradonačelnik Srebrenika Nihad Omerović organizirao je prijem za predstavnike sindikalnih organizacija i menadžmenta svih osam osnovnih škola. Prigodna priznanja uručena su zaslužnim nastavnicima za uspješan odgoj i obrazovanje brojnih generacija učenika te za predano obavljanje poziva prosvjetnog radnika, piše “Zos radio“.

