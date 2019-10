Dodik: “Ako je Šiptarima nešto dozvoljeno, zašto to onda ne bi bilo i Srbima”

“Republika Srpska se zalaže za mir i stabilnost, za poštovanje svih međunarodnih obaveza, prije svega Dejtonskog sporazuma, i podržava rješavanje svih kriznih pitanja u regionu mirnim putem, dogovorom i kompromisom, ali stvaranje takozvane “velike Albanije”, kakvu ovih dana najavljuje mogući kandidat za premijera Kosova Aljbin Kurti, značilo bi uvođenje i usvajanje nekih novih principa na Balkanu” – rekao je Dodik “Srni”.

Na pitanje “Srne” da prokomentariše izjavu lidera “Samoopredjeljenja” Albina Kurtija da Kosovo i Albanija treba da se približe jedno drugom, da se integrišu u federaciju, kao Njemačka, Dodik je rekao da Kurti zaboravlja da bi usvajanje tih principa, koje on zagovara za Šiptare, odnosno Albance, u pokušaju da se stvori “Velika Albanija”, onda važili i za druge narode na Balkanu, prije svega Srbe.

“Na Balkanu se ne mogu sprovoditi dvostruki standardi – da ono što je dozvoljeno jednom narodu, drugom nije, kako to misli Aljbin Kurti. Za to srpski narod nema razumijevanja niti će ga ikad imati, jer ako je nešto dozvoljeno drugima, kako to za Šiptare odnosno Albance zagovara provokator Kurti, zašto onda i Srbima ne bi to isto bilo dozvoljeno “- naglasio je Dodik.

Kurti je izjavio juče da se u Evropskoj uniji ne može dogoditi nacionalno ujedinjenje Albanaca, ali da može postojati ideja o federaciji.

“Ne mogu reći da se nacionalno ujedinjavanje događa u EU. Tamo se pridružujemo Dancima, Austrijancima i Špancima. Ovde se mora dogoditi naš savez. Koristio bih izjavu Arbena Džaferija: “Istorijsko zalaganje Albanaca za ujedinjenje” – rekao je Kurti.

On je naveo da će, ako postane premijer, u odnosima sa Albanijom Kosovo imati sporazume, ne za slikanje, već za sprovođenje, kao na primjer o zajedničkom tržištu, zajedničkom civilnom registru preduzeća, zajedničkim vladinim odborima za spoljne poslove i drugo, prenosi “Srna”.

