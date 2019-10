Danas u BiH očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar istočnog i jugoistočnog smjera, a u Hercegovini južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22°C na jugu zemlje do 24°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Malo kiše može pasti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 9°C, a najviša dnevna oko 20°C.

Loading..

loading...

Facebook komentari