Hahnova poruka Cvijanović: “Riješite slučaj Dragičević”

Hahn je na zvaničnom Twitter profilu istakao zadovoljstvo što se susreo sa Cvijanović. Također, poručio je liderima u BiH da se što prije počnu baviti prioritetima, piše “N1“.

“Moja poruka svim liderima u BiH godinu dana nakon izbora: ‘Dogovorite se o formiranju vlada koje će se početi baviti prioritetima, Mišljenju Evropske komisije o aplikaciji za članstvo u EU i provodođenju društveno-ekonomskih reformi’“, napisao je komesar.

Pleased to meet Želka #Cvijanović, President of the #RS entity of #BiH. My message to all #BiH leaders 1 year after elections: agree on formation of governments to start addressing priorities of #EC Opinion on #EU membership application and implement socio-economic reforms! 1/2 pic.twitter.com/DGfVd9owY8

— Johannes Hahn (@JHahnEU) 8. listopada 2019.