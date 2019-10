Nelson: “Nema smisla odlagati slanje ANP-a, to bi bilo kontraproduktivno”

Nelson je odgovarao na pitanja o NATO putu BiH, ANP-u, formiranju vlasti, zadacima Metjua Palmera, specijalnog predstavnika SAD za zapadni Balkan, ruskom utjecaju.

Prednosti kada se BiH ponudi članstvo u NATO su brojne. I važno je da zemlja zaista dobro procijeni te prednosti u nastavku razgovora i diskusija. One se vežu s osnovnim prednostima koje je NATO donio u Evropu prije 70 godina. NATO nudi kolektivnu sigurnost, on bivše neprijatelje pretvara u saveznike. Kazao je to ambasador SAD u BiH Erik Nelson (Eric) tokom razgovora s urednicima i novinarima dnevne štampe u BiH.

Govoreći o NATO putu, Nelson je kazao da se slaže s tim da u BiH postoje različita mišljenja o članstvu i partnerstvu s ovim vojno-političkim savezom, ali isto tako da vidi širok konsenzus sa fundamentalnim vrijednostima koje partnerstvo donosi.

– Puno je debata vođeno, puno se razgovara o tome koji je to put koji nudi NATO, koji je to put na koji saveznici pozivaju BiH. Mislim da je ovo pitanje isuviše ispolitizirano. Članstvo se trenutno ne nudi i još ne postoji konsenzus odnosno nema jasnog konsenzusa da BiH želi postati članica. Sada je ponuda: hajde da radimo na odbrambenim reformama.

Imali smo do sada dobro i kvalitetno partnerstvo. BiH je pouzdan partner u borbi protiv terorizma, mirovnim misijama i sada je važno da krenu reforme. I to je ono što NATO nudi i očekuje od BiH. Dakle, godišnji plan reformi koje je zemlja spremna provesti. Ove reforme treba da omoguće napredovanje BiH, ne samo u vojnom aspektu, već i u vladavini prava. To je komplimentarno s očekivanjima i zahtjevima EU. Put u NATO je dug, BiH je napredovala i koliko će se brzo kretati, zavist će od političke volje i konsenzusa u BiH – naveo je Nelson.

Govoreći dalje o prednostima koje nudi NATO članstvo, Nelson je istakao da ono gradi kolektivnu sigurnost koja će saveznicima pomoći da se zajedno brane od širih i većih neprijatelja.

– Investitori će vidjeti da je ovo sigurno mjesto za ulaganje, puno je posebnih beneficija, poput šanse da se dođe do najsavremenijih tehnologija, najsavremenijih softera, a za zemlju u kojoj raste IT sektor kao što je BiH to je važno – naveo je američki ambasador.

Odgovarajući na pitanja o ANP-u, on je istakao da je i to pitanje isuviše ispolitizirano te ponovio da se ne radi o članstvu jer se ta odluka donosi u budućnosti. Trenutno razgovori o članstvu, kaže, su kontraproduktivni, kao i odlaganja slanja ANP-a.

– Postoji konsenzus o partnerstvu i nastavku partnerstva i ono što NATO partnerstvo nudi i očekuje jeste da zemlja počne odbrambene reforme. Ideja odlaganja reformi nema smisla. Nema smisla ni u vezi sa očekivanjima NATO-a niti s onim što EU traži – istakao je Nelson.

Na pitanje da li bi za Ambasadu SAD bio prihvatljiv dogovor o formiranju vlasti bez ANP-a, Nelson odgovara:

– Ne radi se o tome šta bi prihvatila Ambasada ili ne, već kakve obaveze je BiH spremna preuzeti. Kao pouzdani partner mi želimo da BiH donese pravu odluku. Vidimo šansu da za dogovor koji bi uključivao i izražavao sve ono što je konsenzus – odbrambene reforme treba da počnu i da još ne postoji konzensus o članstvu. To je realnost BiH i njenog odnosa sa NATO-om. Potvrđivanje toga ne bi trebalo biti teško.

Govoreći o formiranju vlasti, Nelson je kazao da se još traži način na koji Ambasada može pomoći da se održe razgovori koji će dovesti do toga da se stranke dogovore o formiranju koalicije.

– To radimo sa našim ključnim saveznicima, naročito EU. Svi smatramo da je važno hitno formiranje vlasti, jer ako ne dođe do toga, to samo odgađa reforme i napredak. Nije to samo formiranje Vijeća ministara, već i nesastajanje parlamenta, nepostojanje federalne vlasti, kao ni u nekim kantonima. Neke vlasti donose važne odluke, u RS i u Kantonu Sarajevo, i dajemo im podršku. Važno je da građani vide nadu – istakao je Nelson.

– “Aprilski paket” predstavlja veoma značajan zahvat SAD u nastojanju da se vođstvo u zemlji usaglasi oko reformi, nažalost, je on je propao. On je sadržavao hrabre upute kako formirati zemlju. Napora od SAD nije nedostajalo, međuti, jeste političke volje i konsenzusa među političkim liderima. Mi ćemo nastaviti da omogućavamo razgovore u vezi s važnim ustavnim reformama koje je zemlja spremna provoditi.

– Postoji niz zvaničnika koji imaju dvojnu ulogu, to je jedan primjer koliko je važno da se formiraju vlasti na svim nivoima. I isto tako da parlament zasjeda i radi svoj posao. Mnogo je razloga zašto je formiranje vlasti bitno, a najvažnije da se važne reforme provedu jer ljudi gube nadu dok čekaju – rekao je Nelson.

Nelsonu je postavljeno i pitanje kakvu saradnju ima s članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, koji je pod sankcijama SAD

– S obzirom naa to da je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik pod sankcijama zbog postupaka koji su ugrozili Dejtonski sporazum, moja sposobnost da imam interakciju s njim je donekle ograničena. S njim se sastajem kao s članom Predsjedništva, imao sam dobre diskusije s njim i radujem se budućim razgovorima gdje ćemo se moći dogovoriti kako SAD mogu pomoći BiH da ide naprijed. Jasno sam mu rekao, kao i svim liderima širom RS, da su SAD predane uspjehu oba entiteta, ništa manje uspjehu RS kao sastavnom dijelu BiH.

Ambasadora su novinari pitali kako komentira Deklaraciju SDA i je li Ambasada ignorirala taj dokument.

– Mi smo bili dosljedni u odbijanu retorika koje odmažu i čija je namjera podjela. Mi smo javno govorili protiv takve retorike i SNSD-a i SDA i drugih. Nadam se da ne miješate brzinu kojom smo odgovarali na jedan ili drugi prijedlog. Nekada nam treba malo više vremena da razmislimo o tome šta želimo reći, a to ne znači da mi to išta manje ozbiljno shvatamo. Teška pitanja s kojma se BiH suočava trebaju biti predmet razgovora u okviru pozitivnih napora u insitucijama koje zbog toga postoje. Postojanje ovakve vrste teških političkih debata koje se odvijaju preko medija ne doprinosi napretku.

Nelson je dalje govorio i o Metjuu Palmeru, koji je imenovan za specijalnog predstavnika SAD za zemlje zapadnog Balkana. Kako je kazao, Palmer će nastaviti svoj angažman u BiH i već početkom decembra se očekuje njegov dolazak u BiH. Tada bi, prema riječima ambasadora Nelsona, Palmer trebao prisustvovati sjednici PIC-a i održati nekoliko sastanaka.

– Nama je drago da ćemo raditi s diplomatom iz Vašingtoana koji ima toliko iskustva. Stepen njegovog angažmana i učinkovitosti zavisit će od stepena političke volje u BiH da se krene naprijed. Kao što ste vidjeli po posjeti Pompea Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori (Mike Pompeo, državni sekretar SAD, op. a.), to je bio rezultat toga što su te dvije zemlje donijele teške i važne političke odluke koje su donijele napredak na euroatlantskom – putu rekao je Nelson.

Odgovarajući na pitanje isprepliću li se interesi SAD i Rusije u BiH, Nelson je kazao da su osnovana nastojana SAD mir i stabilnost BiH, kao i njen suverenitet i teritorijalni integritet.

– Mi nemamo ciljeve koji se odnose na BiH, osim onih koji se odnose na napredak. Naša pomoć je transparentna, naše partnerstvo je otvoreno. U drugim zemljama u regionu vidjeli smo da je ruski utjecaj bio destabilizirajući. Mi smo predani da promoviramo stabilnosti i nadamo se da će naši interesi da se usklade s ostalim članicama PIC-a. A kako idemo dalje, nadam se da ćemo se moći složiti oko jačanja vladavine prava i jačanja sigurnosti u zemlji, piše “Avaz“.

