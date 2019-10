Društvo glavna prepreka za invalide

Pored obrazovanja osobe sa invaliditetom imaju i druge potrebe – da rade i budu društveno korisna bića. Govoreći o lokalnom planu u oblasti invalidnosti, istakla je da prijedlog nacrta plana čeka već tri godine na razmatranje, te da se ne može postići dogovor kako i na koji način lokalni plan implementirati, kakvi će biti mehanizmi koordinacije, ko će raditi monitoring i evaluaciju i koja ministarstva će biti uključena u samo provođenje i slično.

– Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti je dokument koji je urađen zajednički s predstavnicima vlasti i koji je izlistao svoje dvije osnovne karakteristike koje podrazumijevaju potrebe osoba s invaliditetom, a to su potrebe za personalnom asistencijom i potrebe za pristupačnosti u svim društvenim tokovima, izjavila je Lelić.

Predsjednica Udruženja roditelja i djece sa posebnim potrebama “Vedri osmijeh” iz Mostara Danijela Kegelj istakla je kako već drugu godinu u praksi postoji asistencija u nastavi, koja je prvi cilj tog lokalnog akcijskog plana, ali da ona nije rađena ni kroz sistem, ni kroz pravilnike.

– Kada bi se usvojio lokalni akcijski plan značajno bi makar u ovom periodu školstva bilo olakšano djeci, ali bi imali priliku govoriti i o asistenciji koja je širi pojam, koja je personalna, tako da bi osobama s tjelesnim invaliditetom i mentalnim poteškoćama bilo jako važno dobiti personalne asistente koji su svugdje u regiji već jako prisutni, smatra Kegelj.

Dodala je da su ove godine uvrštena 54 asistenta u osnovne škole u kantonu te da ne smatra da je nedostatak finansijskih sredstava razlog za nedonošenje lokalnog akcijskog plana u oblasti invalidnosti.

– Taj plan se ne mora ni realizirati odmah i mi nismo ni očekivali da će se realizirati u jednoj godini, ali može postupno, kako ima sredstava i kako se dogovori, cijeni Kegelj.

Naglasila je i da godinama nastoje izgraditi sistem u kojem bi se od rođenja do duboke starosti osoba s invaliditetom znalo što to u društvenoj zajednici njima pripada. Poručila je kako osobe s invaliditetom mogu puno toga kada im se pruže mogućnosti za to.

Na današnjoj radionici učestvuju i predstavnici relevantnih ministarstava, zavoda, javnih institucija i kantonalne koalicije osoba s invaliditetom, a ona je održana u organizaciji Koalicije organizacija osoba s invaliditetom u Hercegovačko-neretvanskom kantonu “Zajedno smo jači” te uz podršku Misije OESS-a u BiH.

