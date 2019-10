Vrijeme u BiH: Sljedeće sedmice pretežno sunčano, od četvrtka moguća kiša

Temperature zraka u 8 sati iznosile su na Bjelašnici minus tri, Ivan Sedlu, Livnu, Sokocu pet, Bihaću, Bugojnu, Širokom Brijegu šest, Prijedoru, Sanskom Mostu sedam, Sarajevu i Tuzli osam, Zvorniku deset, Trebinju 11, Neumu 13, a Mostaru 14 stepeni.

Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne preovladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu oblačnosti. U drugom dijelu poslijepodneva očekuje se porast naoblake sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu od 19 do 23 stepena.

U Sarajevu se očekuje umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a dnevna temperatura oko 15 stepeni, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

U ponedjeljak se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslije podne. Vjetar u Bosni umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od dva do osam, na jugu od 8 do 13, a dnevna od 12 do 18, na jugu od 18 do 23 stepeni.

U utorak pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama Bosne u jutarnjim satima sa maglom ili niskim oblacima. Jutarnja temperatura od nula do šest, na jugu od pet do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugu od 18 do 23 stepena.

U srijedu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama Bosne u jutarnjim satima sa maglom ili niskim oblacima. Tokom dana postepen porast naoblake. Poslije podne ili u večernjim satima u Hercegovni je moguća kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu od osam do 13, a dnevna od 18 do 24 stepena.

U četvrtak se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom. Padavine uglavom ujutro i prije podne. Poslije podne kiše može biti još ponegdje na istoku Bosne i u Hercegovini. Jutarnja temperatura od sedam do 12, na jugu od 13 do 18, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 22 stepena.

