Doček Amela Tuke u Kaknju: “Hvala vam na podršci, vjerovali ste u mene”

Više stotina građana Kaknja okupilo se na platou ispred zgrade Općine Kakanj gdje je organizovan svečani doček za najboljeg bh. atletičara Amela Tuku, koji je na Svjetskom prvenstvu u atletici održanom u Dohi osvojio srebrenu medalju u trci na 800 metara.

Na svečani doček u rodni Kakanj Tuka je stigao nakon Sarajeva.

“Od srca vam se zahvaljujem, svakome od vas, od najmlađih do najstarijih, svi ste u mom srcu i iskreno vas volim. Sve što sam radio radio sam za vas, za moj narod, jer vas iskreno volim. Mnogi od vas znaju da sam odrastao ovdje, moj babo Senad je zaradio penziju na separaciji. Ovdje sam završio srednju školu, poslije me život odveo na drugu stranu, ali Kakanj je nešto što ne mogu zaboraviti. To se zna i zna se da je Kakanj grad dobrih ljudi, drago mi je da sam vaš, slobodno me možete zvati svojim”, rekao je Tuka, prenosi “Federalna“.

Kazao je da su se zajedno popeli još stepenicu, nakon bronzane medalje za SP u Pekingu.

“Želim to s vama da podijelim, jer ste veliki dio ovogoa, pišemo zajedno historiju sporta, drago mi je da sam ovdje. Tek sam stigao iz Sarajeva pa vas večeras pozivam da dođete i u Zenicu gdje sam počeo svoje prve korake kao profesionalac, da se zajedno družimo i proveselimo, da obilježimo još jednom sve. Želim da vam se svima zahvalim, imao sam podršku od početka. Svi ste divni i osjećam se lijepo. Hvala vam puno”, rekao je Tuka.

Tuka je govorio i o medalji iz Pekinga osvojenoj prije četiri godine te povredama i problemima koji su ga pratili. Rekao je kako je pred finalnu utrku u Dohi osjećao nevjerovatno samopouzdanje.

“Onu medalju sam morao osvojiti nekako, otišao sam na Svjetsko prvenstvo kao najbrži na svijetu, imao sam pritisak da je moram osvojiti. Zvanično sad imam peti rezultat u svijetu, ali sam otišao s velikom sigurnošću. Imao sam problema sa zdravljem, davali ste mi podršku u svemu i ne mogu ništa zaboraviti od toga. Davali ste mi podršku i kada nisam pravio dobre rezultate. Kada sam ušao u finale bio sam siguran da ću osvojiti medalju, imao sam samopouzdanje i to je nešto što mi je Bog dao, taj osjećaj i sposobnost, da budem vrhunski, znam da sam rođen za velike stvari, okrenuo se sportu i prvo što mi je palo na um je da dođem u svoju čaršiju, svoj grad i podijelim to s vama”, rekao je Tuka.

Na današnjem svečanom dočeku u Kaknju, načelnik općine Aldin Šljivo dodijelio je Tuki nagrade za njegov uspjeh.

Za večeras je u Zenici planiran svečani doček s početkom u 19 sati na atletskom stadionu gdje je Amel Tuka napravio prve profesionalne korake u atletici

