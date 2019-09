Snijeg i nije tako daleko…

“Jesen je za klimatologe počela prvog ovog mjeseca. Jesen u kojoj smo već, očekujemo nešto toplijom. Kada su u pitanju padavine, trebale bi biti u granicama normalne vrijednosti”, kazao je Krajinović za “N1“.

Danas će u zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, jugozapadni. Dnevna temperatura kretat će se od 22 do 28 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i dnevnu temperaturu oko 25 stepeni Celzijusa, prognoziraju meteorolozi Federalnog hidrometerološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

