Bakir Izetbegović: “BiH može postati središte za kazahstanska ulaganja u Evropi”

Izetbegović, koji sudjeluje na Četvrtom sastanku predsjednika parlamenata evroazijskih zemalja, 23. i 24. septembra u Nursultanu, glavnom gradu Republike Kazahstan, dao je tom prilikom zajednički intervju za novinske agencije “Fena” i “Kazinform”, u kojem je, između ostalog, iznio i svoje impresije o Kazahstanu i prijestolnici ove srednjoazijske države – Nursultanu.

– Ovo je moja druga posjeta Kazahstanu. Bio sam ovdje prije dvije godine na Expo-u. Od samog početka sam bio impresioniran jer je ovo, zaista, veoma dobro organiziran i čist grad. Izgrađen je prije samo nekoliko decenija i zaslužio je da dobije ime Nursultan, jer, koliko znam, predsjednik je sam napravio plan grada i sve ostalo. U redu je što je promijenio ime iz Astane u Nursultan zato što se on toliko potrudio da bolje organizuje grad kako bi postao što funkcionalniji. Grad je prelijep. Ima toliko lijepih zgrada koje pokazuju historiju Kazahstana – kazao je Izetbegović.

Upitan o mogućnostima saradnje između ove dvije zemlje, Kazahstana i BiH, Izetbegović je kazao da postoji dosta prostora za proširenje saradnje.

– Smatram da će ljudi iz Kazahstana i ljudi iz BiH naći načina da to ostvare, jer vidim dosta sličnosti u mentalitetu i duhu naroda Kazahstana s narodom u BiH. Postoje neke historijske poveznice. Osmanski Turci donijeli su elemente vaše kulture kod nas. Općenito, mi smo narod koji je spreman da se bori za slobodu i bolju budućnost. Postoje neke sličnosti između ova dva naroda. Tako da će oba naroda sigurno iskazati želju za saradnjom. A, naravno, tu imamo u vidu i interes. Nursultan postaje središte dešavanja u ovom dijelom svijeta. BiH će to iskoristiti. Istovremeno, Sarajevo, Bosna i Hercegovina mogu postati takvo središte za Kazahstan, jer je sve u Evropi blizu Sarajevu. Svaka prijestolnica je udaljena sat vremena leta od Sarajeva, Istanbul nam je također blizu. Tako da vi imate mogućnost da ulažete u Evropu preko Bosne i Hercegovine. Mi imamo dobre sporazume s Evropskom unijom, bez poreza i carina. Možete prodavati svoje proizvode ako imate zajedničke poduzetničke projekte s firmama u BiH – poručio je Izetbegović.

Govoreći o konferenciji na kojoj danas i sutra sudjeluje zajedno s najvišim predstavnicima parlamenata država Evrope i Azije o temi “Veća Evroazija: dijalog, povjerenje, partnerstvo”, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH je kazao da je upravo to u skladu s onim o čemu je govorio i u kontekstu saradnje BiH i Kazahstana.

– Kako bi ubrzali stvari, moraju se održavati sastanci. Ovaj put se radi o parlamentarnom nivou. Svijet postaje, mogu reći, manji zbog povezanosti, zbog tehnologije. Kazahstan je bio udaljena zemlja Bosni i Hercegovini prije 20, 30 godina. Sada je komunikacija olakšana. To moramo iskoristiti. Bez komunikacije na visokom nivou to će biti usporeno. Tako da moramo ubrzati to i stvoriti veću euroazijsku povezanost – kazao je Izetbegović.

Na kraju se osvrnuo i na izložbu fotografija o životu i radu njegovog oca i prvog predsjednika Predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića.

– Tako mi je drago što je narod Kazahstana odlučio da napravi poseban skup i izložbu povezanu sa životom i uspjesima moga oca, Alije Izetbegovića. Mnogi ljudi diljem svijeta zainteresirani su za život Alije Izetbegovića, Turci, Arapi, Iranci, ljudi iz Malezije, ljudi iz Pakistana. Oni su uočili nešto posebno u njegovoj osobnosti i u njegovom životu. I, sada, ljudi iz Kazahstana pokazuju isti interes. Ja mislim da je on to zaslužio, jer je on bio samo jedan čovjek koji se borio protiv veoma jakih sila komunističkog režima, bio je borac za slobodu, borac za našu vjeru islam, jer je ona bila u lošem položaju 50 godina njegovog života. Proveo je devet godina u zatvoru, jer je pisao o islamu. Kasnije je branio svoj narod i svoju državu. I opet je djelovalo nemoguće. Ne može se jedan čovjek boriti protiv vojske, veoma snažne vojske. I to je veoma interesantna priča. Borba jednog čovjeka za slobodu, vjeru, narod, zemlju. I rekao je za Bosnu, pošto smo mi izmiješani, možete naći muslimane, pravoslavce, katolike, da Bosna nije samo jedan mali dio teritorije na Balkanu, Bosna je ideja da različite kulture, identiteti i narodi mogu živjeti i funkcionisati zajedno – ustvrdio je Izetbegović.

Dodao je kako je njegov otac veoma poštovan i to ne samo u muslimanskom svijetu.

– Dodijeljene su mu dvije nagrade u islamskom svijetu i dvije nagrade u zapadnom svijetu za razvoj demokratije. Naslov jedne njegove knjige je ‘Islam između istoka i zapada’. Alija je vođa između istoka i zapada. Istok i zapad se dotiču u Bosni i Hercegovini i to je sročeno u osobnosti Alije Izetbegovića – zaključio je Bakir Izetbegović u zajedničkom intervjuu za “Fenu” i “Kazinform”.

