Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, uglavnom prije podne. U drugoj polovini dana umjereno povećenje oblačnosti. Jače naoblačenje se očekuje tokom noći na ponedjeljak. Vjetar slab do umjeren južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 28, na jugu do 30 stupnjeva.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 23 stupnja.

Loading..

loading...

Facebook komentari