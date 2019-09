Stiže nam jesen,danas oblačno a za vikend sunčano i toplije

Danas u Bosni mala do umjerena naoblaka. Dio prijepodneva po kotlinama će biti magle. U Hercegovini sunčano. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje od 10 do 15. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje od 8 do 13. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 23, na jugu zemlje do 26.

U nedjeljuu Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Naoblačenje tokom noći na ponedjeljak. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 14. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28 stepeni.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom. Vjetar slab jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 17. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 24 stepena Celzijusa,piše Avaz

