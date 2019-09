Japanci se zanimali za koride na Čevljanovićima i Grmeču, Besim Gljiva putuje u Japan

– U Japan idem na poziv grada Isena, koji je poznat kao jedino mjesto u kojem se u ovoj zemlji održavaju borbe bikova. Ovo je veliko priznanje za moj rad, ali i za sve uzgajivače bikova u našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini. Drago mi je što ću imati priliku da se upoznam sa ljepotama Japana i razmijenim iskustva sa stanovnicima Isena. Imat ću priliku upoznati organizatore koride u Isenu i njihovu arenu. Domaćin će mi biti Akira Okubo, gradonačelnik Isena, grada u prefekturi Kagoshima, kojeg smo u julu ugostili u našoj Bosni. Gradonačelnik Isena putem ambasade Japana u našoj zemlji stupio je u kontakt sa SKUBB BiH. Upravo to je i bio razlog uvezivanja sa Bosnom i Hercegovinom, jer je to kod njih drevna tradicija koju njeguju. Prije svega zanimali su se za koride na Čevljanovićima i Grmeču. Obradovani su što je naš Savez multietničan i što djeluje na prostoru cijele BiH, nakon posljednjih nesretnih dešavanja u našoj zemlji. Nedavno sam bio i gost ambasadora Japana Hideyuki Sakamota, koji je izrazio nadu da će se prijateljski odnosi između BiH i Japana dalje razvijati putem sporta i borbi bikova – kaže Besim Gljiva.

U okviru dolazećih Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Tokiju 2020., grad Isen postao je ‘grad domaćin’ koji će bodriti sportiste iz BiH tokom igara. Sporazum o saradnji bit će potpisan 21. septembra između grada Isena, Olimpijskog komiteta, Paraolimpijskog komiteta i Saveza klubova uzgajivača i ljubitelja bosanskih bikova.

– Ceremoniji će prisustvovati OK BiH, naš ambasador u Japanu Siniša Berjan i veliki broj važnih ljudi iz sportskog i političkog života Japana. Pokušat ću da što bolje predstavim BiH, a drago mi je da nas je povezala bosanska korida. Naravno, treba se zahvaliti i ambasadoru Siniši Berjanu koji je bio jedan od pokretača ovog novog prijateljstva. Zanimljivo je i to da smo jedini Savez koji je u sklopu organizacije Olimpijade u Japanu pozvan da bude gost, iako u samoj BiH veliki broj građana ovaj sport nipodaštava. Japanci su vjerovatno to što jesu, najbogatija zemlja na svijetu upravo zbog ljubavi prema svojoj zemlji. Valjda i mi to nekad shvatimo – zaključuje na kraju Besim Gljiva te dodaje da je jedan od putnika u Japan trebao biti i poznati komentator korida Milenko Srdić, ali iz tehničkih razloga nije uspio ispuniti svoj životni san.

