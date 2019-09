Blizu 2.000 učesnika na 13. sarajevskom polumaratonu

U sklopu 13. Sarajevo Sberbank polumaratona planirane su utrke – polumaraton, štafetni polumaraton i fun run trka od četiri kilometra.

Na utrci ove godine nastupa rekordan broj učesnika iz čak 41 zemlje, od čega 57 posto iz BiH.

“Ove godine je 2.000 učesnika u sve tri utrke, od čega 1.200 učesnika na polumaratonu. Od toga imamo više od 57 posto učesnika iz BiH, ostali su učesnici iz 41 zemlje svijeta. Držimo rekord po većini parametara, tako da moglo bi se reći da je ovo najveći broj učesnika dosad“, izjavila je za AA Nadija Hadžijamaković, projektna menadžerica Udruženja Marathon Sarajevo.

Kako je kazala, dugogodišnji rad Udruženja Marathon na osnaživanju uloge žena u sportu u društvu u BiH je urodio plodom, budući da se ove godine, u odnosu na 2007, kada je organizovan prvi Sarajevski polumaraton, broj učesnica višestruko povećao.

“Rekla bih da se slika mnogo promijenila u odnosu na 2007. godinu, kada smo organizovali prvi polumaraton. Na prvom polumaratonu imali smo samo pet posto učesnica, dok sada imamo oko 36 posto, što je veliki pomak. Također nam i podatak o broju učesnika govori upravo o tom pomaku i zaista s ponosom možemo reći da smo ostvarili svoju misiju omasovljavanja rekreativnog trčanja i zdravijeg života u BiH“, kazala je Hadžijamaković.

Ruta polumaratona, ukupne dužine 21,1 kilometar, kreće od SCC-a na Marindvoru, preko Skenderije, Obalom Kulina Bana i Darive, gdje se pravi okret te nastavlja istim putem nazad, preko Baščaršije, ulicama Mula Mustafe Bašeskije i Titove do Higijenskog zavoda, gdje se skreće prema Pionirskoj dolini i stadionu “Asim Ferhatović Hase – Koševo”, pa se istom dionicom vraća nazad do Higijenskog zavoda i prema SCC-u,nakon čega se ulazi u Vilsonovo šetalište i trči do Dolac-Malte, gdje je okret, a potom slijedi povratak kroz Vilsonovo do cilja ispred SCC-a.

“Trkači će možda i najtežu dionicu utrke, Darivu, trčati malo ranije, što će im vjerovatno olakšati da postignu bolji rezultat“, kazala je Hadžijamaković.

Utrke su i ove godine propraćene humanitarnim i društveno odgovornim akcijama, pri čemu će stotine trkača prodati kilometre u svrhu prikupljanja sredstava za određene organizacije koje okupljaju osjetljivu ciljnu populaciju, uključujući i kampanje “Trčimo za dječiji osmijeh“, te one koje se tiču inkluzije i djece s Down sindromom.

“Udruženje Marathon zaista mnogo radi na društvenoj odgovornosti, tako da ove godine imamo dva projekta. Jedan nastavljamo od prošle godine, trčimo za inkluziju, a drugi je za pomoć djeci s Down sindromom tako da će stotine trkača prodavati svoje kilometre u tu svrhu“, istakla je Hadžijamaković.

Ovogodišnje izdanje Sarajevo Sberbank polumaratona obilježava i 25. godišnjicu održavanja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu te su tom prilikom elementi oficijelnog vizuala polumaratona izrađeni u znaku Olimpijade.

