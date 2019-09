Danas Kongres SDA: Izetbegović ostaje na čelu, biraju se potpredsjednici

U Sarajevu se danas održava 7. kongres Stranke demokratske akcije (SDA) Bosne i Hercegovine na kojem će biti izabran predsjednik i devet potpredsjednika stranke, članovi Glavnog odbora, te članovi Nadzornog odbora i Etičkog odbora, javlja Anadolu Agency (AA).

Po broju delegata, ovo je najbrojniji i najveći Kongres u povijesti SDA. U radu Kongresa sudjeluje 1.346 osoba u svojstvu delegata, a dolaze sa cijelog prostora BiH, iz svih općinskih, kantonalnih i regionalnih organizacija SDA i iz inostranstva.

Najavljeno je i više od 600 gostiju, predstavnika ambasada, međunarodnih organizacija, nevladinog sektora, političkih stranaka, boračkih udruženja i ostalih gostiju među kojima su i zaslužni dugogodišnji članovi SDA iz svih dijelova BiH.

Kada je u pitanju kandidat za predsjednika SDA, sve općinske organizacije – njih 115, organizacija Brčko distrikta, svih šest regionalnih i devet kantonalnih organizacija su predložile samo jednog kandidata, dosadašnjeg predsjednika SDA Bakira Izetbegovića.

Statut SDA BiH predviđa da se organi stranke biraju tajnim glasanjem između više kandidata, ali i mogućnost ako se za neki organ predloži samo jedan kandidat, da tijelo koje bira, u ovom slučaju Kongres, većinom glasova može odlučiti da se izbor izvrši i javnim glasanjem, odnosno aklamacijom.

Za Kongres SDA pripremljeni su i glasački listići za tajno glasanje, ali će se delegatima Kongresa ponuditi pitanje, iz razloga racionalnosti i uštede na vremenu, da se izbor predsjednika obavi javnim glasanjem, jer se radi o jednom kandidatu.

“Imajući u vidu da je uz sve to predložen jedan kandidat, mislim da se može govoriti o tome da je u ovom trenutku gospodin Izetbegović osigurao na neki način podršku najšireg članstva, podršku svih općinskih organizacija i da se na taj način etablira kao lider koji nema konkurencije u stranci. To su rezultati predlaganja pokazali. Mi smo svi svjesni turbulencija u svim političkim subjektima, raznoraznih političkih borbi, suprotstavljanja, sukoba, osipanja stranaka, osporavanja liderstva… I mi u SDA smo taj period prošli. Jedan broj kadrova se odvojio od stranke, formirali su svoje političke projekte, manje-više neuspješne. Nakon tog jednog turbulentnog perioda, gospodin Izetbegović je stalno, nalazeći se unutar takve političke borbe, stekao i određena iskustva, osigurao podršku jednim umijećem i, na kraju krajeva, rezultat toga je činjenica da je on u ovom trenutku nesporni politički lider u SDA”, stava je Halid Genjac, generalni sekretar SDA BiH.

U toku procesa kandidiranja pristiglo je više od 50 imena kandidata za potpredsjednike Stranke, a među njima je 28 ispunilo formalno-pravne kriterije da imaju dovoljan broj nominacija.

“Mi smo do sada imali potpredsjednike koji nisu imali zaduženja, tako da smo imali situaciju da mnogi ljudi nose velike turbane i velika prava, ali nemaju odgovornosti i obaveza. Sada ćemo striktno svakog potpredsjednika zadužiti za određenu oblast i područje djelovanja, pa će za svaki kanton biti zadužen po jedan potpredsjednik, za rad sa dijasporom, za rad sa međunarodnim političkim strankama i organizacijama. Tako da će svako imati svoje područje djelovanja i svoje područje odgovornosti”, rekao je Genjac.

Generalni sekretar SDA navodi kako će stranka i u budućnosti pokušati da među rukovodstvom ima i veći broj pripadnika drugih konstitutivnih naroda, osim bošnjačkog, i ostalih,piše Fokus

“Odlučili smo da eksplicitno, na obavezujući način u Statutu stranke i izbornim pravilima preciziramo na način da je sada obavezno da u rukovodstvu stranke mora biti najmanje po jedan predstavnik konstitutivnog naroda, da u Predsjedništvu stranke također mora biti po jedan od svih članova konstitutivnih naroda, među 31 članom”, istakao je Genjac.

Na nižim organima, u kantonalnim, regionalnim, općinskim organima, gdje god je moguće u predsjedništvima i izvršnim odborima, vodit će se računa, navodi Genjac, da bude po jedan predstavnik konstitutivnog naroda.

Odredbama Statuta propisano je da niko ne može biti više od tri mandata na jednoj poziciji, te da niko ne može biti predsjednik na dva nivoa, što su do sada imali.

Ogroman posao ih, kaže generalni sekretar SDA BiH, čeka nakon Kongresa SDA. Imaju i velike ambicije i velika očekivanja, navodi, i to iziskuje opsežne aktivnosti.

