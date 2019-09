Za vikend posljednji trzaji ljeta, sutra “bježite” u Hercegovinu

Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni.

Prvog dana vikenda u našoj zemlji bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 28, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 30 stepeni.

Malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme bit će u nedjelju. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 29 stepeni, piše “Avaz“.

