BHBroadway – Moja pjesma u pozorištima širom BiH!

Radeći sa svojim američkim kolegama, ovi mladi umjetnici odabrali su pjesme iz poznatih brodvejskih mjuzikla i kroz njih, u svojevrsnoj intimnoj ispovijesti, publici će ispričati svoje vlastite priče. Ne propustite priliku da, kroz kabare BHBroadway – Moja pjesma, uživate u bh. umjetničkoj perspektivi jedne tipično američke umjetničke forme kao što je brodvejski mjuzikl.

Premijera predstave će se održati u Kamernom teatru 55 u Sarajevu 12. septembra, a nakon toga i u Prijedoru, Mostaru i Trebinju.

U Sarajevu, u Kamernom teatru 55 12.09. u 20:00

U Prijedoru u Pozorištu Prijedor 13.09. u 20:00

U Mostaru u Narodnom pozorištu Mostar 14.09. u 20:00

U Trebinju u Kulturnom centru Trebinje 15.09 u 20:00

Uloge:

Sanjin Arnautović, Nemanja Bajić, Nedim Džinović, Šejla Grgić, Tijana Jovanović, Srđan Knjeginjić, Marko Mirković, Aida Mušanović-Arsić, Sofija Ristić, Ana-Marija Tomić, Marko Vujević, Nikolina Vujić.

Umjetnički tim:

AARON THIELEN je umjetnički direktor u Marriott teatru u Čikagu, Ilinois. Tokom 23 godine umjetničkog rada u Marriott teatru, Thielen je bio uključen u preko 125 projekata – i kao izvođač, koreograf, dizajner, scenarista, reditelj, ali i umjetnički direktor. Aaron je ko-scenarista dva nagrađivana mjuzikla OCTOBER SKY i HERO. Radio je kao koautor na nagrađivanim All Night Strut, A Fascinatin’ Rhythm and Now and Forever: The Music of Andrew Lloyd Webber with Marc Robin. Thielenove redateljske zasluge uključuju Spring Awakening, She Loves Me, te predstojeću 75-u godišnjicu produkcije predstave Oklahoma!

RYAN T. NELSON (muzički direktor) je predavač Muzičkog teatra na Školi za komunikacije Northwestern univerziteta i muzički direktor na Northwesternovom Virginia Wadsworth Wirtz centru za scenske umjetnosti. Ryan je također muzički direktor na čikaškom Marriott teatru, gdje je je odgovoran za desetine muzičkih produkcija, uključujući i svjetsku premijeru October Sky, Hero, Andrew Lloyd Weber: Now and Forever For the Boys. U 2016., Ryan je dobio nagradu Jeff Award za muziku u komadu Man of La Mancha, a kvalitet njegovog rada na predstavama A Chorus Line i The Light in the Piazza u Marriott teatru je u oba slučaja prepoznat nominacijama za nagradu Jeff Awards u Chicago teatru. Predavač je već 15 godina na Northwestern University, gdje je prethodno radio kao asistent na Bienen muzičkoj školi Northwestern University.

