Počela prva Bh. povorka ponosa

Poruka ambasadora Nelson povodom Bh. povorke ponosa

Ista ljudska prava za sve – to je suština Bh. povorka ponosa. Šetnja u povorci je način da se iskaže podrška članovima LGBTI zajednice, kao i pripadnicima drugih manjinskih grupa i ranjive populacije, koji zaslužuju da imaju ista prava i slobode kao i svi ostali.Ovo je prilika za Bosnu i Hercegovinu – koja teži da bude otvorena, multikulturalna zemlja koja poštuje prava svih pojedinaca – da pokaže toleranciju i uvažavanje različitosti. Mi u potpunosti podržavamo prvu Bh. povorka ponosa, njene organizatore i građane koji odluče sudjelovati. Očekujemo da će se javni dužnosnici, institucije i građani pobrinuti da ovaj događaj protekne mirno i dostojanstveno.

Gepostet von United States Embassy to Bosnia and Herzegovina am Mittwoch, 4. September 2019