Građani protiv Parade ponosa s osnovnom porukom skupa na Ciglanama reći”ne”nemoralu koji želi nametnuti LGBT populacija u javnom eteru”

Građani su počeli pristizati od 10 sati. Kako saznajemo, planirana je i mirna šetnja protiv 1. parade ponosa.

Okupljeni su istakli i transparente na kojima piše: “Čim se budala ponosi, pametan se stidi”, “Još će me biti sramota reći da sam muškarac i da imam ženu”, “Homoseksualnost čuvajte ljubomorno među četiri zida”…

Učesnici protesta na Ciglanama će se u toku LGBT parade uputiti do prve barikade na trasi i proučiti Fatihu.

U blizini parka raspoređeni su pripadnici MUP-a KS.

Organizatori okupljanja su poručili da svako ko želi nasilje nije dobrodošao te da će ovo biti mirni skup.

Jedan od organizatora protesta, teolog i univerzitetski profesor Sanin Musa rekao je kako jeosnovna poruka skupa na Ciglanama reći “ne” nemoralu, koji, kako je kazao, “želi nametnuti LGBT populacija u javnom eteru”

– “Da” kažemo svim tradicionalnim vrijednostima koje su krasile ovaj grad, narod i državu, a to su brak, porodica i djeca. Mi se danas kitimo nekim retoričkim zavrzlamama kao što su heteroseksualac, transrodno. Brak je između muškarca i žene kao što je to uvijek bilo, kao što je to Bog stvorio, kao između ljudi, tako i između životinja – kazao je Musa,piše Avaz

