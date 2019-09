BIHAMK: Vozači oprez, kolovoz je mokar i klizav

Vozače ovoga jutra upozoravamo na mokar i klizav kolovoz, kao i smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama i dolinama rijeka. Skrećemo pažnju i na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja. Na svim putnim pravcima pozivamo na opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu.

Povodom održavanja “Drill and Chill Festivala”, na lokaciji kanjona “Tijesno” (u blizini rafting slalom staze), na magistralnom putu M-16 Karanovac-Crna Rijeka, do 15.09.2019.godine, od 11.00 do 11:45 sati saobraćaj će biti obustavljen. Alternativni pravac za vrijeme obustave je Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Zbog radova u tunelu Vranduk II na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila, saobraća se jednom trakom naizmjenično, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima u intervalima od 00:30 do 01:30 sati, od 02 do 03:30 sati i od 04 do 05:30 sati, dolazi do obustave saobraćaja. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Sporije zbog radova, saobraća se i na dionicama magistralnih puteva: M-17 Konjic-Jablanica, M-18 Olovo-Kladanj-Stupari, M-1.8 Srebrenik-Orašje, M-5 Lanište-Ključ i M-5 Jajce-Jezero.

Zbog radova na sanaciji klizišta večeras do 18 sati, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-456 Priboj-Lopare. Za vrijeme obustave, saobraćaj se preusmjerava na lokalni put kroz Tobut.

Zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-425a Tromeđa-Zvirovići.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

