U pet osnovnih škola na području USK ove školske godine krenuće i oko 200 djece migranata

Nastava će za njih biti organizirana u tri osnovne škole (OŠ) i to: “Harmani I”, “Harmani II” i “Prekounje”, dok će djeca koja borave u Privremenom prihvatnom centru “Sedra” u okolini Cazina nastavu pohađati u OŠ “Brekovica” (Bihać) i OŠ “Ostrožac” (Cazin), prenosi RSE.

Daleko od zemalja u kojima su rođeni u školske klupe će i dječaci i djevojčice koji trenutno sa svojim porodicama borave u Privremenom prihvatnom centru “Borići” u Bihaću.

Djeca izbjeglice u bihaćkim školama: ‘Obogatiće nas svojim kulturama’

Jedanaestogodišnja Matafej iz Avganistana jedna je od njih. Kaže da je mnogo sretna što će krenuti u školu za koju se pripremala i tokom ljeta.

“Učila sam matematiku, bosanski, moju okolinu, ali najviše volim bosanski”, kaže Matafej.

Spreman za novu školsku godinu je i 14-godišnji Hasan iz Azerbejdžana koji će u sedmi razred. I on je u februaru krenuo u školu, a pohađao je i “Ljetnu školu” koju je UNICEF u BiH u saradnji organizacijom Save the Children i Ministarstvom obrazovanja ovog kantona, uz podršku Švedske i Evropske unije, organizirao od polovine juna do polovine augusta.

Hasan je prilično dobro savladao bosanski jezik. No, i pored toga, još uvijek radije priča na engleskom.

“Volim školu, posebno matematiku i bosanski. Radujem se početku škole, jer ću vidjeti svoje nove prijatelje i nastavnike i sretan sam zbog toga”, kaže Hasan.

I većina drugih dječaka i djevojčica koje smo sreli u Privremenom prihvatnom centru “Borići” raduje se početku nove školske godine. Većina ih već sada jako dobro razumije i govori bosanski jezik.

“Po nekim trenutnim procjenama koje imamo oko 60 djece će odmah s početkom moći krenuti u redovan nastavni proces, dok će ostali pohađati nastavu po ‘HEART programu’ (specijalni program socijalizacije, u okviru kojeg djeca migranata pohađaju radionice, uče jezik). Djeca su tu još od prošlog polugodišta, ima djece koja su bila na ljetnoj školi i po procjenama nastavnika oni se već sada mogu uključiti direktno u redovan nastavi proces. Ove godine raditi ćemo upravo na tome da što veći broj djece krene u redovnu nastavu”, dodaje Madžak.

Ameldina Kečanović, nastavnica u OŠ “Prekounje”, koja je od samog početka uključena u proces rada sa djecom migranata, kaže kako su ovi mališani vrijedni, željni znanja i jako brzo uče.

Inače, djeca iz migrantskih porodica u februaru ove godine uključena su u obrazovni sistem Unsko-sanskog kantona.

“Za uključivanje djece u obrazovni sistem bilo je potrebno jako puno pregovaranja na svim nivoima, sa roditeljima, sa lokalnim zajednicama ali evo uspjeli smo. Još u februaru djeca su bila uključena u škole, a bila je organizovanja ‘Ljetna škola’ gdje je oko 160 djece učestvovalo u aktivnostima. Sada smo sa ovim novim polugodištem u USK upisali 187 djece. Djeci će biti obezbjeđena sva potrebna oprema, dobit će ruksake sa priborom, biće im podijeljena odjeća i obuća za početak školske godine, a škole će obezbijediti udžbenike za njih kao i za djecu iz lokalnih zajednica”, kaže Amila Madžak, službenica za obrazovanje UNICEF-a BiH.

Ipak, ovi mališani će, kao i njihovi vršnjaci iz svih osam općina Unsko-sanskog kantona, morati još sačekati početak školske godine.

Naime, zbog generalnog štrajka prosvjetnih radnika koji su nezadovoljni svojim položajem, nastava u ovom kantonu neće početi kao u većini drugih kantona Federaciji BiH u ponedjeljak, 2. septembra.

