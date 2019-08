Revizija u toku: U FBiH nije pronađena nijedna lažna diploma

Advertisements

Naime, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti inicijator je i realizator provjere diploma zaposlenih u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim poduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH, ali i gospodarskim društvima u većinskom vlasništvu Federacije BiH.

Očekuje se završetak na vrijeme

Revizija se, tvrde, provodi zadovoljavajućom dinamikom te očekuju da će većinu toga završiti u predviđenom roku.

Sve navedene institucije i tijela dužne su Federalnom ministarstvu obrazovanja dostaviti izvještaje o realizaciji revizije svojih zaposlenika.

”Kako je poznato, zadužene su spomenute institucije, tijela, organi uprave i upravne organizacije, javna poduzeća i ustanove te privredna društva da od obrazovnih ustanova koje su izdale diplome o stečenoj stručnoj spremi njihovih zaposlenika zatraže provjeru vjerodostojnosti istih, i to u roku od 6 mjeseci od usvajanja inicijative, u kojem su dužni i dostaviti svoje izvještaje o realizaciji provedenog. Pred nama je još nešto više od mjesec dana za ove aktivnosti, a već nam i pristižu cjeloviti izvještaji ili se traže određene instrukcije i dodatna objašnjena za njihovo realiziranje”, potvrđeno je za “Bljesak“.

Dostavljaju se izvještaji

Provjera diploma je, navode, zahtjevan posao. Prema dostavljenim izvještajima, nije pronađena nijedna lažna diploma.

”U Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti, na čiji je prijedlog i usvojena ova inicijativa, izvršili smo provjeru svih diploma svojih zaposlenika. Pri tome smo se i sami posvjedočili da je ovo zahtjevan posao, ali da se istrajnošću i upornošću sve rješava. I svi drugi na razini Federacije BiH su započeli s provjerom diploma svojih zaposlenika, ali, naravno, sama dinamika različita je i ovisi o specifičnostima određene institucije i organizacije”, tvrde iz Ministarstva te dodaju kako u tom Ministarstvu, kao i u institucijama koje su, do ovog trenutka, dostavile svoje izvještaje, nije otkrivena niti jedna lažna diploma.

Problemi s obrazovnim ustanovama

Problem s kojim se Ministarstvo tijekom revizije suočava je naplaćivanje vjerodostojnosti diploma u obrazovnim institucijama, što nije bilo predviđeno proračunom.

”Međutim, u posljednje vrijeme pojavio se problem da pojedine obrazovne institucije naplaćuju provjeru vjerodostojnosti diploma. Naravno, ne želimo se miješati u njihove odluke, no, s druge strane, tražitelji nisu u mogućnosti izvršiti takve obaveze jer, jednostavno, u proračunima nisu planirali sredstva za ove namjene. No, vjerujem da ćemo i ovaj problem prevladati, uz dobru volju i sinkroniziran rad”, rečeno je iz federalnog Ministarstva.

Saradnjom protiv korupcije

Kako navode iz Ministarstva, problem korupcije u našem društvu može biti riješen samo dobrom suradnjom.

”Uglavnom, suština cijele ove priče je da zaštitimo sve one poštene ljude koji su svojim radom i odricanjima došli do svojih zvanja. Korupcija je društveni problem od najvećeg značaja, te treba poraditi, prije svega, na razvoju preventivnih mjera, a što se tiče represivnih mjera, one su predviđene kaznenim zakonom. Problem korupcije može se uspješno riješiti samo intersektorskom suradnjom, kao i neprestanom kampanjom o štetnosti korupcije za cijelu zajednicu, osobito kroz obrazovni sustav kojem trebaju biti definirane mjere i postupci osiguranja kvalitete na svim razinama”, navode iz Ministarstva.

