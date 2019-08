“Ideja Bože Ljubića je putokaz u provaliju, u katastrofu”

Advertisements

– Vidjeli smo gdje je vodio putokaz 1992., 1993. godine… To nije nikakav putokaz, to je jedna teška stranputica, koja je izrodila Udruženi zločinački poduhvat, koji je osudio Haški tribunal – rekao je Džaferović.

On kaže da svi normalni i pametni ljudi trebaju to da osude, a oni koji su u tome učestvovali da se distanciraju i da se stide što je to tako bilo.

– A ne da nam nude kao neka nova rješenje – kaže Džaferović, koji se pita da li su ti “putokazi“ “Heliodrom“ i “Dretelj“ te rušenje Starog mosta u Mostaru. Na pitanje na koji se način BiH može odbraniti od onih koji atakuju na njenu državnost, Džaferović je kazao kako je BiH uvijek, kroz historiju, sa manje ili više poteškoća odbranila od svih nasrtaja, piše “Klix“.

