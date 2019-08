Wigemark: “Pitanje NATO-a se preuveličava, ANP je tehnička stvar”

Loading..

U izjavi novinarima, nakon današnjeg susreta s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem, on je rekao kako je sporazum koji su potpisali lideri SDA, HDZ-a BiH i SNSD-a Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik dobra osnova za koalicijsku vladu.

– To je prioritet broj jedan koji je Evropska unija postavila na samom početku. Komesar Han (Johannes) je bio vrlo jasan tokom svog boravka ovdje u martu. Ne vjerujemo u preduvjete za formiranje vlasti. Naravno da razumijemo kako postoji niz pitanja koja trebaju biti razjašnjena, ali nepostojanje vlade paralizira i to je veliki problem – rekao je Vigemark.

On je rekao kako ne postoji alternativa tom sporazumu, naglasivši kako su i iz EU nekoliko puta podvukli da zemlja treba uspostaviti vlast, jer bez nje nema ni EU integracija ni NATO integracija.

– Mislimo da se pitanje NATO-a preuveličava, podnošenje Godišnjeg nacionalnog plana je tehnička stvar. Razgovarali smo o tome s kolegama u NATO-u i oni se slažu. Htjeli bismo vidjeti da se zemlja kreće naprijed u smislu odnosa s NATO-om. Srbija održava odnose s NATO-om, ako Srbija može to uraditi, onda može i BiH. Ali trenutno se ništa ne dešava, zemlja je u zastoju, a građani ove zemlje, oni koji ne razmišljaju o odlasku, oni su koji su pogođeni najviše. Ohrabrujemo političke lidere da odustanu od retorike i postignu sporazum, njihov je posao da postignu kompromis. To su učinili 5. avgusta, a to isto bi trebali učiniti 5. septembra ili bilo kad – rekao je Vigemark, prenosi “N1“.

