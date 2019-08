Komšić: Oni što su probali disoluciju BiH, završili su u Hagu i pod zemljom

Loading..

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić kazao je novinarima nakon što je otkazana sjednica Predsjedništva da se mora naći kompromis,prenosi Avaz.

– S obzirom na to da je politička situacija i da živimo u takvom vremenu da nije važno šta piše Ustav, da se držimo Ustava i zakona, ne bismo ni došli u situaciju da razgovaramo o ANP-u. Imali bismo mandatara. Ne bih želio da BiH uđe u krizu i uništimo stvari koje su dobre.

Na prošloj sjednici Predsjedništva pokušao sam ići s kompromisom, da omogućim varijante koje će omogućiti situaciju gdje niko neće biti poražen ni specijalni pobjednik. U BiH je važno biti pobjednik, što dugoročno gubite, to nikoga ne interesira. Pozivam da nađemo kompromis. Kompromis leži u činjenicama koje trebamo prihvatiti – poručio je Komšić.

– Ne bih želio da BiH uđe u takvu vrstu krize – kazao je Komšić.

Na novinarsko pitanje šta je najgori scenarij nakon ovoga, Komšić je odgovorio:

– Ide NSRS dokle će nas to odvesti. Niko neće biti bolji od svega. Kompromis je ono što već imamo, Trebamo prihvatiti činjenice, to je MAP, to je NATO. Postoji bojazan da Dodik iskoristi da se pokrene taj plan za diosluciju zemlje.

To su neki probali i 1992. godine. Gdje su sad ti? Nađite ih, gdje su, u Hagu i pod zemljom, Ne postoji taj niti se rodio ko može to da uradi. Želim da vjerujem da će se dogovor postići ali se bojim da je ovdje drugi scenario izvjesniji – poručio je Komšić.

