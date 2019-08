Narednih dana temperature do 36 stepeni, ali bit će obilnijih padavina

Loading..

U Bosni je jutros umjereno oblačno vrijeme. U Hercegovini i na zapadu sunčano uz malu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 947 milibara, za 5 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

U Bosni će danas biti umjereno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sučano. Poslijepodne doći će do naoblačenja u većem dijelu Bosne što može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Hercegovini pljuskovi s grmljavinom su mogući na sjeveru i sjeveroistoku. Vjetar u Bosni bit će slab, promjenljivog smjera, a u Hercegovini slaba bura. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.

U Sarajevu danas će biti umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana doći će do postepenog povećanja oblačnosti. Poslijepodne, moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH,piše Fokus

U srijedu u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. U ostatku zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Poslije podne naoblačenje u većem dijelu centralne i sjeverozapadne Bosne može uvjetovat kišu ili kratkotrajini pljusak. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stupnjeva.

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost očekuje se u četvrtak. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Poslije podne ponegdje u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne moguć je i kratkotrajni lokalni pljusak . Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 26, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stupnjeva.

U petak se u Bosni očekuje umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, povećanjem oblačnosti, u višim djelovima moguć je i kratkotrajni pljusak. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stupnja.

Advertisements

loading...

Facebook komentari