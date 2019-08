Katica o Povorci ponosa: Tražili su betonske prepreke, ali im nismo mogli udovoljiti… Nisam član stranke, tako da…

Loading..

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica gostovao je u emisiji televizije N1 Dan uživo.

Katica je govorio o prvoj bh. Povorci ponosa u Sarajevu.

“Tri temeljna prava koja koristim u svome radu su sigurnost građana, vladavina prava i zakonitost i tako ću se držati i u budućnosti. MUP KS će ovu aktivnost provesti u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju i u kojem članu 1 stavu 2 se kaže da se građani KS mogu slobodno okupljati. Prema tom zakonu, okupljanje je slobodno, organizator prijavi aktivnost policijskom organu, onda on ostvaruje saradnju. Prerma informacijama, ostvarena je takva saradnja sa organizatorom ovoga događaja. Prema nekim informacijama, postoje dodatni zahtjevi od organizatora, odnosno traže se betonske prepreke da se postave u bočne ulice. Traženo je od mene i Vlade da mi finansiramo tu nabavku betonskih prepreka, no u budžetu nemamo novca za to, jer nije bila praksa, i nismo tome mogli udovoljiti”, naveo je.

Iz Naroda i pravde su pozvali organizatore da još jednom preispitaju namjeru i potrebu organiziranja Povorke ponosa, a Katica je za N1 rekao kako on nije član te stranke i da je jedina politička instrukcija koju je dobio bila ona u decembru kada ga je stranka Narod i pravda pozvala da bude ministar, te su tražili da radi u skladu sa zakonom. Kazao je i da “niti ikakva urgencija od te stranke nije i neće doći jer će on raditi na tri principa koja je naveo ranije”,piše Depo

“Uprava policije niti organizacija ne raspolažu informacijama da postoji mogućnost ugrožavanja sigurnosti, ali treba biti oprezan. Prijavljeno je oko 500 učesnika. Još 2003. godine stvorile su se formalne pretpostavke za održavanje povorke ponosa, uveden je Zakon o zabrani diskrimacije, usvojena je Istanbulska konvencija… dakle postoje aktivnosti vezane za to”, poručio je.

