Kakvo nas vrijeme očekuje do sredine naredne sedmice

Danas se u Krajini očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. U drugom dijelu dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja, vele u FHMZ-u. Na jugu Hercegovine uglavnom bez padavina, piše “Slobodna-Bosna“.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 21 do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 °C.

U ponedjeljak 26.8.2019., umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima većem dijelu Bosne sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 °C.

U utorak 27.8.2019., umjereno oblačno i nestabilno vrijeme. Poslije podne naoblačenje u većem dijelu Bosne može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Hercegovini pljuskovi sa grmljavinom se očekuje na sjeveru i sjeveroistoku. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 °C.

U srijedu 28.8.2019., malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Poslije podne naoblačenje u većem dijelu centralne i sjeverozapadne Bosne može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 °C.

