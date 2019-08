Sutra kiša, pljuskovi i grmljavina u većini područja BiH

Advertisements Loading..

U drugom dijelu dana bit će sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja. Na jugu Hercegovine uglavnom bez padavina. Padavine lokalno mogu biti i obilnije, praćene jakim udarima vjetra i gradom. Vjetar će biti slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 21 do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano uz postepen porast naoblake. Poslijepodne je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 stepeni, prenosi “Fena”.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas je zabilježeno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Pljuskovi i grmljavina su zabilježeni u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, kao i na istoku i jugoistoku Hercegovine.

Temperature zraka u 14.00 sati (°C): Bjelašnica 16, Ivan-edlo 26, Sanski Most 27, Bihać, Bugojno, Banja Luka 28, Prijedor 29, Gradačac, Livno, Sarajevo, Bileća, Srebrenica 30, Mostar 31, Brčko, Grude, Neum, Široki Brijeg, Tuzla, Trebinje 32 i Zenica, Bijeljina 34, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

