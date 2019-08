Danas u BiH kiša, ali temperature ostaju visoke

Advertisements

Lokalno su moguće i intenzivnije padavine praćene jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeveroistočni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. U Hercegovini vjetar prije podne umjeren jugozapadni, a poslije podne umjerena bura.

Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a dnevna od 26 do 33, na jugo do 36 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 31 stepen.

I narednih dana, vrijeme slično današnjem.

U nedjelju, 25. avgusta, umjereno ili pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Poslijepodne u većem zemlje je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Na jugu Hercegovine se ne očekuju padavine. Padavine lokalno mogu biti i obilnije. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugo do 36 stepeni.

U ponedjeljak 26. avgusta, malo do umjereno oblačno i nestabilno vrijeme.U Krajini pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne naoblačenje u većem dijelu Bosne može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni.

U utorak 27. avgust, umjereno oblačno i nestabilno vrijeme. Poslijepodne naoblačenje u većem dijelu Bosne može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni, piše “Avaz“.

