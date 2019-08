Vremenska prognoza za naredna tri dana u BiH

Advertisements Loading..

Kakvo vrijeme nas očekuje u naredna četiri dana, pogledajte u nastavku u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U petak umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 °C.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne u većem dijelu zemlje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a dnevna od 28 do 35 °C.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne u većem dijelu zemlje je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Na jugu Hercegovine se ne očekuju padavine. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 35 °C.

U ponedjeljak umjereno oblačno vrijeme. Poslijepodne naoblačenje u većem dijelu Bosne može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 35 °C, prenosi “N1“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari