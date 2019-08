Nakon 56 godina odlučio pronaći prijatelja s kojim je služio vojsku u Mostaru: Uspio već nakon 19 sati!

Advertisements Loading..

Toma Faltin je 1963. godine služio vojsku u Mostaru. Nakon više od pola stoljeća poželio je opet vidjeti prijatelja kojega je tamo upoznao. On se zove Joža i iz Duge Rese je, to je jedino čega se sjeća. Zaboravio je čak i Jožino prezime, što i ne čudi s obzirom na to koliko ga dugo nije vidio ni čuo.

Akciju je pokrenula Andrea Faltin Bijelić, kako bi dobila bilo kakvu informaciju koja bi dovela do Dugorešanina Jože, piše “KAportal“.

Samo 19 sati nakon objave stigla je informacija kako je Joža pronađen! Za dva tjedna on i Toma će se naći nakon svih tih godina, javlja Radio Mrežnica.

Joža Lesić živi u Njemačkoj, a trenutno je na moru. Susret starih prijatelja dogodit će se za dvije semice. Nakon svih tih godina Toma i Joža imat će sigurno puno toga za ispričati jedan drugome, a bit će to prilika i za novu fotografiju.

Joža je na slici lijevo, a Toma desno

