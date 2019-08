Johannes Hahn: “Ako se ne ispoštuje dogovor bh. lideri gube kredibilitet”

Advertisements

“Deset mjeseci nakon izbora, građani BiH s pravom iščekuju formiranje vlasti kako bi se provele neophodne reforme na EU putu.

Lokalni lideri su petog avgusta zadali sebi rok od 30 dana. Moraju ispoštovati svoj dogovor kako bi ostali kredibilni“, naveo je Hahn na Twitteru.

#BiH: 10 months after the elections #BiH citizens and #EU are rightly expecting a formation of the government to advance on necessary reforms and the #EU path. Local leaders set a 30-day deadline on 5 August. They need to honour their own commitment to stay credible.

— Johannes Hahn (@JHahnEU) 21. kolovoza 2019.