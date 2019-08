Vremenska prognoza za naredne dane

Advertisements

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne. Umjeren porast naoblake u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne u poslijepodnevnim satima može usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren uglavnom sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu od 20 do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

U četvrtak, 22. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na krajnjem sjeverozapadu Bosne pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ponegdje na zapadu, jugoistoku Bosne, kao i na krajnjem sjeveru Hercegovini su mogući pljuskovi i grmljavina.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni.

U petak, 23. avgusta, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima u većem dijelu naše zemlje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine se ne očekuju padavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.

U subotu, 24.avgusta, umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima u većini područja sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a dnevna od 28 do 35 stepeni Celzijusa,piše Avaz

