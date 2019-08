U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme

Advertisements

Jutros je u Bosni i Hercegovini vedro.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bugojno, Srebrenica 15; Bjelašnica, Sokolac 16; Jajce 17; Bihać, Ivan Sedlo, Livno, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla 18; Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Grude, Zvornik 20; Brčko 21; Gradačac, Trebinje 22; Mostar, Neum 24;

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 30 do 36 °C.

U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura oko 33 °C.

