Do kraja avgusta stiže promjena vremena uz osvježenje

Temperature će biti niže, a prognozirane su i padavine. Do velike promjene doći će koncem avgusta – s osjetnom svježinom i temperaturama do 29 stepeni Celzijusa i to samo u južnim krajevima Bosne i Hercegovine.

Sunčano i toplo vrijeme bez padavina zadržat će se do srijede 21. augusta potom od četvrtka do kraja mjeseca avgusta očekuju se nestabilne vremenske prilike sa padavinama u vidu lokalnih pljuskova. Stabilnije vrijeme prognozira se za početak mjeseca septembar.

Od 19. do 28. augusta očekivane jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 14 do 20, u Hercegovini od 20 do 24, a dnevne od 23 do 29, a na prostoru Hercegovine od 30 do 36 °C. Svježije vrijeme prognozira se od 29. avgusta do kraja prognoznog perioda 3. septebmra sa minimalnim temperaturama od 11 do 16 i maksimalnim od 19 do 24, na jugu od 24 do 29°C, piše “N1“.

